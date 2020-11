Un samedi noir pour Shamir, Bokadi omniprésent: les bulletins du Standard contre Eupen

Bodart (7) : peu d’interventions en première période, mais il se couche bien sur un tir de Ngoy dans un angle fermé. La frappe de Prevljak est trop puissante et précise, à bout portant, pour qu’il puisse faire quelque chose. Et le coup franc de Peeters en deuxième mi-temps est tout aussi imprenable pour lui. Il boxe bien le cuir sur un coup franc lourd de Prevjlak et rentre surtout dans l’histoire du club en égalisant à la dernière seconde du pied droit !

Fai (6) : il a souvent été ennuyé par l’explosivité de Ngoy, alors que le Camerounais peut également se reposer sur ces qualités. Au final, il est tout de même décisif sur les deux buts du Standard, d’abord sur phase arrêtées puis dans les arrêts de jeu, en offrant l’égalisation à Bodart.