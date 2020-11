Yannick Carrasco profite d’une énorme erreur de Ter Stegen pour marquer face au Barça (vidéo)

Yannick Carrasco a bien soigné son retour de blessures. Titulaire avec l’Atlético Madrid ce samedi face au FC Barcelone, le Diable rouge a ouvert le score.

À quelques secondes de la mi-temps, Carrasco est bien lancé sur son côté gauche. Marc-André ter Stegen, le gardien du Barça, décide de sortir de son rectangle pour stopper le Belge, mais fait preuve d’une mauvaise appréciation de la situation. Le Diable le passe sans problème et, au lieu de se rapprocher du but et risquer de se faire stopper, tente une frappe lointaine qui finit sa course dans le but de Barcelone.