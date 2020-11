Hélicoptères, une centaine de policiers mobilisés…: ce qu’il se passe en province du Luxembourg (vidéo)

L’opération durera de 16h à minuit, et a un triple objectif.

Des contrôles de police seront organisés samedi soir et la nuit prochaine dans toute la province du Luxembourg, à l’occasion d’une vaste opération de police intégrée. L’objectif est triple : assurer la visibilité de la police, veiller au respect des mesures contre le coronavirus et du couvre-feu et travailler sur les phénomènes de criminalité classique.

Une centaine de policiers sont déployés de 16h à minuit sur l’ensemble du territoire provincial. Cette opération de police intégrée mobilise notamment les effectifs de la police fédérale, de la police de la route, des zones de police locales, des maîtres-chiens, des personnes spécialisées dans les faux, ainsi que plusieurs hélicoptères en appui aérien.