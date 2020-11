La machine Erling Haaland a encore frappé: le Norvégien plante un quadruplé en 32 minutes (vidéos)

Le jeune norvégien du Borussia Dortmund est tout simplement inarrêtable face au but.

Erling Haaland est véritablement une machine à buts et il l’a encore prouvé ce week-end. Sa dernière victime en date : le Hertha Berlin. Ce samedi lors de la 8e journée de Bundesliga, le Norvégien de 20 ans a réussi un quadruplé. Et pas n’importe comment.

Alors que le Borussia Dortmund était mené 1-0, Haaland a renversé la situation presque à lui seul. Pour se faire, il a d’abord inscrit trois buts coup sur coup : 47e, 49e et 62e. Après un but de son équipier Raphaël Guerreiro et un penalty marqué par l’adversaire, le Norvégien en a remis une couche en plantant une rose à la 79e, quelques secondes après la réduction du score. De quoi monter le score final à 2-5.

Avec ce quadruplé en 32 minutes, Haaland a porté son total à dix buts en huit journées, et revient à une unité de Robert Lewandowski.