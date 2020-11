Coronavirus: la moitié des indépendants souffrent mentalement et financièrement de la pandémie

À l’heure actuelle, plus de 7 travailleurs indépendants sur 10 disent vivre beaucoup de stress. Plus de la moitié (52 %) d’entre-eux souffrent actuellement mentalement et financièrement de la crise sanitaire, ressort-il d’une enquête du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) auprès des entreprises qui vendent des produits non essentiels.

Un manque de perspective semble inquiéter les entrepreneurs selon l’enquête menée auprès de 688 entreprises. Leur chiffre d’affaires diminue globalement de 85 à 90 %. De plus, seule une entreprise sur trois disposait déjà de réserves insuffisantes avant la crise.