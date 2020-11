De plus en plus de voyageurs sont renvoyés dans leurs pays à peine arrivés à l’aéroport de Dublin. Les autorités locales craignent qu’ils ne se servent de l’Irlande comme d’une porte d’entrée vers le Royaume-Uni.

Les contrôles ont été renforcés à l’aéroport de Dublin et le nombre de voyageurs qui y sont refoulés est en augmentation. - Reuters

Plus de 500 en 2018 et 526 en 2019 : le nombre de voyageurs arrêtés dès leur arrivée sur le territoire irlandais augmente, selon les chiffres recueillis par Vice News. Et ce pourrait n’être que le début, car le Brexit risque de transformer l’« île d’émeraude » en voie d’entrée détournée vers le Royaume-Uni.