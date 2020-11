Coronavirus - Le Royaume-Uni face à un important "choc économique" (ministre des Finances)

Rishi Sunak doit présenter la semaine prochaine un vaste plan de dépenses pour redresser les finances nationales après la crise du Covid-19, mais les prévisions économiques, publiées mercredi en parallèle, montreront "l'énorme pression et le stress que subit notre économie", a-t-il déclaré dimanche sur Sky News.

"Les gens verront l'ampleur du choc économique mis à nu", a ajouté le ministre dans un entretien au Sunday Times, rappelant que près de 750.000 personnes avaient perdu leur emploi depuis le début de la pandémie. "La meilleure chose à faire est de soutenir l'économie, mais on ne peut pas continuer indéfiniment à emprunter à ce niveau", a-t-il prévenu.

Le Royaume-Uni constitue le pays le plus endeuillé d'Europe par le pandémie, avec plus de 54.600 morts. Début novembre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a instauré pour quatre semaines un confinement dans la province d'Angleterre, obligeant entre autres les bars, restaurants et pubs à fermer jusqu'au 2 décembre.