G20: Donald Trump défend le retrait de «l’injuste» accord de Paris sur le climat

Le président américain Donald Trump a défendu dimanche sa décision de se retirer de l’accord de Paris sur le climat, le qualifiant d’« injuste et partial » alors même que son successeur élu Joe Biden s’est engagé à retourner dans l’accord.

Les Etats-Unis ont officiellement quitté début novembre l’accord de Paris sur le climat signé en 2015 par 195 pays et qui vise à contenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés et à se rapprocher plutôt de 1,5 degré. « J’ai retiré les Etats-Unis de l’accord injuste et partial de Paris sur le climat, un accord très injuste pour les Etats-Unis », a déclaré M. Trump, dans une vidéo diffusée à l’occasion d’un sommet virtuel du G20 organisé par l’Arabie saoudite.