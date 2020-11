Aaron Leya Iseka, d’un penalty converti à la 45e+4, a permis au FC Metz de ramener un point de son déplacement au FC Nantes, dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1. Les Canaris avaient pris la tête à la 28e minute grâce à un but de Randal Kolo Muani.

C’est le premier but de la saison pour Leya Iseka, 23 ans et frère cadet de Michy Batshuayi. Il a été remplacé à la 55e minute. Au classement, Metz est 9e avec 16 points et Nantes 14e (12 pts).