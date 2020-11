Cyclo-cross: succès de Michael Vanthourenhout à Merksplas devant Eli Iserbyt

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) s’est montré le meilleur lors de la 4e des 8 épreuves du Superprestige de cyclo-cross, disputée sur le parcours assez lourd et glissant de Merksplas dimanche. Il a remporté son premier Superprestige devant ses coéquipiers Eli Iserbyt, 2e à 8 secondes, et Laurens Swweck, 3e à 13 secondes qui a devancé au sprint le coureur local Toon Aerts (Telenet Baloise Lions), 4e dans le même temps. Au classement du Superprestige, Iserbyt reste en tête avec 57 points devant Aerts 54 et Sweeck 52.

Van der Haar (Telenet Baloise Lions) s’est échappé dès le premier des neuf tours et comptait plus de 20 secondes d’avance à l’issue de celui-ci sur Tom Meeusen leader du peloton.

Derrière l’ancien double champion du monde Espoirs (2011 et 2012) et ex-champion d’Europe (2015), la chasse a été menée successivement par le champion d’Europe Eli Iserbyt et Laurens Sweeck, deux éléments de la formation Pauwels Sauzen-Bingoal.