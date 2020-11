Librel, la plateforme des libraires indépendants, connaît un début tonitruant. Et quelques ratés.

humeur

Samedi midi, on sort de la librairie. Penaud, bredouille, sans savoir vers qui diriger cette colère qui monte après avoir fait l’expérience d’une commande sur Librel. La plateforme des libraires indépendants entend « concurrencer Amazon », lisait-on, deux jours plus tôt. On s’en réjouit tellement qu’au moment de devoir dénicher un livre dans une liste de lectures scolaires, Librel s’impose. Question de principe.