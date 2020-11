Gus Van Sant signe une série pour Gucci

Le réalisateur américain et Alessandro Michele, directeur artistique de la marque, ont dévoilé les sept épisodes de leur mini-série. En attendant la reprise des défilés.

Où l’on suit le quotidien de l’Italienne Silvia Calderoni, actrice et activiste intersexe, dans une Rome très, très bien sapée. - Gucci

Des défilés virtuels ou sans public, des clips, des courts-métrages, des performances, de la danse, des vidéoconférences… Toutes les maisons de mode ont tenté de se réinventer depuis le début de la crise. Mais la plus inventive, celle qui a été le plus loin dans la reconversion, artistiquement et dans la durée, est probablement l’italienne Gucci.

Il y a quelques semaines, on vous racontait comment elle avait choisi, pour l’illustration sonore de sa campagne internationale, une chanson flamande créée il y a 37 ans par le groupe Pas de Deux, Mani Meme. Cette fois, c’est une vraie mini-série de sept épisodes que signent le directeur artistique de la maison Alessandro Michele et le réalisateur américain Gus Van Sant.