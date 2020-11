Coronavirus: la Croix-Rouge tire la sonnette d’alarme concernant les stocks de sang

Le stock actuel de globules rouges est très bas et la seconde vague de covid-19 « ne permet pas d’envisager une remise à niveau rapide dans les semaines à venir », alerte dimanche la Croix-Rouge. Elle lance un appel à la population pour relancer les dons.

« En effet, les nouvelles mesures ont affecté le nombre de collectes que nous pouvons organiser, notamment dans les hautes écoles, les universités et les entreprises qui sont respectivement en code rouge et travail à distance. Cette situation empêche également de nombreux donneurs de se déplacer vers nos structures et diminue fortement nos prévisions, même les plus optimistes. »