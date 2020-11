Quatre Prix Rossel en 2020

Pour la première fois, le Rossel regroupe en une seule cérémonie virtuelle, le prix de littérature et les prix de la bande dessinée. L’ensemble des lauréats sera connu le 10 décembre.

Depuis 1938, le Prix Victor Rossel a été décerné chaque année, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera remis pour la 77e fois cette année et récompensera le roman ou le recueil de nouvelles d’un auteur belge ou vivant en Belgique. Depuis 2019, le Prix Rossel prête aussi son nom à l’ancien Prix Diagonale, le plus important prix de bande dessinée en Belgique francophone, créé par Jean Dufaux et la ville de Louvain-la-Neuve en 2008.

Comme pour la littérature, le Prix Rossel de la BD a vocation à encourager les talents belges ou les auteurs résidant en Belgique. Toutefois, à la différence du Rossel de littérature, pour répondre aux spécificités du médium de bande dessinée, il se distingue de son aîné par le fait qu’il comporte deux catégories de prix : celles du meilleur album et de la meilleure série.