À l’instar de ses coéquipiers, Matt Miazga avait la tête des mauvais jours après la défaite anderlechtoise en terres anversoises. «On ne doit pas se cacher ou chercher des excuses: on doit faire beaucoup mieux que ce match», reconnaît le défenseur américain. «Si en deuxième période, on a été meilleur et on a su se créer quelques occasions, la première n’a pas été bonne. On a manqué de vitesse, de mouvements et d’agressivité.»