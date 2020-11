Hockey sur gazon: La Gantoise prend la tête, premier succès de la saison pour Namur

Orée – Waterloo Ducks : 0-3. Pour le retour à la compétition, les Brabançons devaient éviter le piège de l’Orée qui souhaitait reprendre sa marche en avant après avoir été défait au Léopold juste avant l’interruption du championnat. Un match particulier pour Xavier de Greve et John-John Dohmen qui accueillaient leur ancien club dans le duel au sommet de cette 9e journée. Et dès le coup d’envoi, ce sont les visiteurs qui se montraient les plus entreprenants avec une tentative de Tommy Willems. Et dès la 8e minute de jeu, le Watducks prenait l’avance au marquoir sur une phase de penalty bien conclue par Elliot Van Strydonck.