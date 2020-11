Romelu Lukaku enchaîne les doublés

Alors que l’Inter était malmenée (0-2 à la 62e), le Diable s’est réveillé : un tir sur la barre prolongé dans les cages par Sanchez puis deux buts (dont un sur penalty) et un assist pour Martinez (4-2).

« Je travaille chaque jour pour être un champion. Et les champions aident leur équipe à gagner », a expliqué « Big Rom » (7 buts et 1 assist en 7 matches de Serie A). « Moi un leader ? Nous avons beaucoup de joueurs importants... Par contre, on n’est pas encore une grande équipe. Durant une heure, on a vraiment mal joué », a-t-il ajouté pour le plus grand… bonheur d’Antonio Conte, son coach. « Il a totalement raison. J’ai des gars intelligents. »