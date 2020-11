Hockey : le Léo et le Dragons se neutralisent à la reprise du championnat (2-2)

Outre l’Orée qui recevait le Watducks (0-3), la rencontre entre le Léo et le Dragons constituait l’autre gros morceau de ce dimanche de reprise du championnat de Belgique de hockey, pour la seule division honneur (DH). Une rencontre qui s’est achevée sur un partage (2-2) somme toute logique, même si on nourrissait quelque regret du côté du Léo, où on estimait avoir laissé filer l’une ou l’autre occasion, alors que la responsabilité de l’équipe était clairement engagée sur le but (de Florent Van Aubel, très bien servi par Lucas Martinez) qui avait permis au Dragons de fixer cette égalité, suite à une deuxième perte de balle survenue à une minute d’intervalle à peine.