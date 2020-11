Standard: la bonne étoile d’Arnaud Bodart

Uniques, magnifiques, symboliques: il y a des buts qu’on n’oublie pas, dont on reparle des décennies plus tard et qui, parfois, changent même le cours d’un match ou même d’une saison. Celui inscrit par Arnaud Bodart samedi face à Eupen, au bout d’un temps additionnel homérique mais surtout à rallonge (six minutes, pourquoi autant d’ailleurs?), entre certainement dans la quasi-totalité de ces catégories. Unique, car voir un gardien marquer un but n’est plus chose courante, les Rogério Ceni, José Luis Chilavert et autres René Higuita ne faisant plus vraiment partie du paysage du football moderne. Et pourtant, avec Manuel Neuer, Marc-André ter-Stegen ou encore Ederson, le nouveau monde n’a certainement jamais connu autant de portiers extrêmement doués avec leurs pieds!