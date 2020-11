Berahino déçu après la défaite de Charleroi: «On aurait dû leur causer plus de problèmes»

Le Sporting de Charleroi a été surpris à domicile par La Gantoise dimanche soir lors de la 13e journée de Jupiler Pro League. Les Zèbres ont été dominés et se sont logiquement inclinés.

Saido Berahino : « Je pense que les deux équipes étaient organisées et on est déçu de ne pas avoir eu les trois points. On aurait dû leur causer plus de problèmes mais ce sont deux très bonnes équipes ».

« Ce genre d’erreur peu arriver à tout le monde, il a été incroyable cette saison et on va essayer de laisser ça derrière nous pour aller chercher les trois points lors du prochain match. Nous devons travailler plus encore », a-t-il ajouté à propos de l’erreur de Dessoleil qui donne le but à La Gantoise.