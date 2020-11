Tec: les bus privés en renfort ce lundi

C’est finalement ce lundi qu’une centaine d’autocars privés renforceront le service des TEC aux heures de pointe sur les lignes les plus fréquentées de Wallonie (voir la liste complète sur letec.be). Le principe est simple : chaque bus TEC désigné pour être dédoublé sera suivi d’un véhicule de renfort qui prendra en charge les voyageurs en surnombre. Le dispositif sera réévalué et éventuellement adapté chaque semaine. L’objectif est d’offrir aux usagers un meilleur confort sanitaire dans leur transport en commun, en garantissant la distanciation sociale. Ce projet inquiétait les syndicats qui craignaient une forme de privatisation larvée. La mise en œuvre a été retardée d’une semaine, le temps d’un accord social et de l’engagement de la société et du ministre Philippe Henry (Ecolo) sur le caractère temporaire de la démarche. Normalement donc, les bus des TEC et les autocars privés devraient rouler normalement ce lundi.