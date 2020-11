Mauves vifs et guimauve

Le Beerschot n’a même pas eu à forcer son talent pour venir à bout d’Anderlecht. Réputée l’équipe la plus spectaculaire d’Europe pour les 63 buts «pour» et «contre» qui avaient égayé jusque-là ses 12 matchs, la phalange anversoise s’est contentée d’un «petit» 2-1 pour écarter son adversaire. Trois buts au total alors que ses rencontres précédentes affichaient une moyenne de 5,25 réalisations… Le match le plus chiche des pensionnaires du Kiel avec leur succès 0-1 au Jan Breydelstadion, le 23 août dernier.

Il ne nous est pas revenu que Hernan Losada se soit plaint auprès de ses joueurs du but encaissé dans les toutes dernières minutes qui les a empêchés de garder une cage propre pour la deuxième fois. Un but tombé au-delà de cette fatidique 80e minute que Vincent Kompany a indiquée comme néfaste pour ses couleurs: avec des mi-temps de 40 minutes chacune, ses protégés auraient un classement meilleur encore. Comme si le temps se refusait à rendre hommage à son équipe.