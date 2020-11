Manque de vision, IVG, impôt sur la fortune: les failles de Vivaldi selon l’opposition

Où est le fil rouge, se demandent le CDH et Défi pendant que le PTB dénonce l’absence d’une réelle taxe sur les plus riches.

Pas facile de critiquer un gouvernement « centriste » quand on se définit soi-même comme parti centriste à l’image du CDH et Défi. Maxime Prévot et François De Smet partagent toutefois la même critique du manque de vision du gouvernement De Croo. « Je ne parviens pas à déterminer un fil rouge d’un gouvernement qui prépare la relance », dit l’humaniste. « C’est la faille la plus inquiétante au moment où les Belges ont besoin de perspectives claires et de leviers forts. Tous les pays européens ont déjà défini leur plan de relance de plusieurs dizaines ou centaines de milliards d’euros. Pas le gouvernement fédéral. »