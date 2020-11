Gouvernement fédéral: la Vivaldi installée, l’opposition peut dégainer

La plupart des ministres et secrétaires d’État ont passé leur examen d’entrée à la Chambre. Au tour de l’opposition PTB, CDH, Défi, de répliquer en soulignant les manquements mais aussi les points positifs.

L’actualité politique était très riche ces derniers jours. En cause : la présentation des notes d’intention des différents ministres et secrétaires d’Etat à la Chambre. L’occasion pour les visages du nouveau gouvernement Vivaldi de clarifier devant les députés les objectifs du gouvernement dirigé par Alexander De Croo (VLD). En septembre, l’opposition avait souligné l’imprécision de certains passages de l’accord gouvernemental. Un flou renforcé par les sorties de différents présidents de partis pas toujours totalement au diapason. Les questions de la fermeture des centrales nucléaires ou de la taxe sur les plus aisés l’ont illustré récemment.