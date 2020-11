Avec son entrée au jeu à 4 minutes du terme à Hertha Berlin, Youssoufa Moukoko (Dortmund) est devenu comme prévu le plus jeune débutant en Bundesliga (16 ans et 1 jour, effaçant des tablettes un autre ancien du BVB Nurin Sahin et ses 16 ans et 335 jours en 2005). Annoncé comme la nouvelle future star, Moukoko est international allemand… U20 et a déjà inscrit 47 buts en 25 matches chez les U19.