Peu inspiré, Charleroi rentre dans le rang

Pour la première fois de la saison, le Sporting de Charleroi n’a pas trouvé le chemin des filets ce dimanche soir face à La Gantoise. Et le match aurait probablement pu durer bien plus longtemps encore, les Carolos n’auraient pas trompé la vigilance d’un Sinan Bolat qui n’a pas eu à s’employer outre-mesure pour garder ses filets inviolés face à la formation qui était en tête aux points perdus avant l’entame du week-end. Hormis une tête de Dorian Dessoleil sur un coup franc parfait de Ryota Morioka (37e) et des occasions pour Mamadou Fall en face à face (54e) puis pour Kaveh Rezaei suite au replacement d’Ali Gholizadeh dans l’axe (74e), Charleroi n’a guère su se montrer dangereux. Pire, il a multiplié les approximations techniques et c’est d’ailleurs sur une grosse erreur de Dorian Dessoleil qu’Osman Bukari a pu ajuster le pauvre Nicolas Penneteau juste avant la pause. De quoi rager dans le camp sambrien puisque s’il n’a pas brillé, le Sporting ne se serait probablement pas incliné face à des Gantois à peine plus inspirés que lui.