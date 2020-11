On savait depuis samedi soir, au bout de demies d’exceptionnelle qualité, que le record de succès détenu par Roger Federer (6) ne serait pas égalé (par Novak Djokovic). Et qu’un sixième vainqueur différent en six éditions serait désigné (après Djoko, Murray, Dimitrov, Zverev et Tsitsipas). Cinquante ans après l’Américain Stan Smith, le Russe Daniil Medvedev a remporté le Masters, au bout d’un combat titanesque contre l’Autrichien Dominic Thiem (6-4, 6-7, 4-6).