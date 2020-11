Noël devrait surtout être l’occasion de penser aux autres

Chez nous, comme partout en Europe, la fête de Noël a pris des allures d’enjeu national. Certains promettent un élargissement de la bulle sociale, limitée actuellement à un seul contact rapproché en dehors des personnes de notre foyer. Avec des arguments du style : « On ne va quand même pas fêter Noël via Skype ! » Et pourquoi pas ? On l’a fait pour tellement d’anniversaires et ce sera encore le cas pour la Saint-Nicolas et Hanouka.

Bien sûr que réunir la famille au complet autour des bulles, des cadeaux au pied du sapin et la bûche, c’est du plaisir ainsi qu’un enjeu économique. Mais au regard de la situation sanitaire toujours inquiétante, faire monter la mayonnaise autour d’une fête, un seul jour qui pourrait tout chambouler dans notre lutte commune contre ce virus, c’est déraisonnable, déplacé.