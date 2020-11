Vaccin contre le coronavirus: AstraZeneca/Oxford annonce une efficacité de 70%

Le vaccin contre la maladie Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford est efficace à 70% en moyenne, selon un communiqué publié lundi.

Il s’agit de résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, indique AstraZeneca.

Ce vaccin est pour l’heure moins probant que celui de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l’efficacité dépasse les 90%.

«Hautement efficace»

Mais il utilise une technologie plus traditionnelle que ces deux concurrents, ce qui le rend moins coûteux et plus facile à stocker puisqu’il n’a pas besoin d’être conservé à très basse température.