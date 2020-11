Mikel Arteta fustige Nicolas Pépé, exclu pour un coup de tête sur un adversaire: «C’est inacceptable» (vidéo)

Arsenal et Leeds se sont quittés sur le score vierge de 0-0 ce dimanche lors de la 9e journée de Premier League. Un point chanceux pour les Gunners qui sont parvenus à contenir les assauts des hommes de Marcelo Bielsa malgré une infériorité numérique dès la 50e minute. En effet, Nicolas Pépé a été exclu pour avoir assené un coup de tête à Ezgjan Alioski. Une attitude qui n’a pas plu du tout à son entraîneur Mikel Arteta.

« C’est inacceptable », a réagi le coach des Londoniens à l’issue de la rencontre, indiquant qu’il en a parlé avec Pépé. « À ce niveau, on ne peut pas faire ça. Nous connaissions l’intensité, l’agressivité et à quel point ils sont vivants dans chaque situation et vous devez faire avec. »