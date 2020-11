Des voitures hybrides rechargeables polluent bien plus qu’annoncé par les constructeurs

Si les ventes de véhicules hybrides rechargeables grimpent en flèche en Europe, des tests effectués sur les plus récents modèles démontrent qu’ils polluent bien plus que ne l’affirment les constructeurs automobiles, dénonce lundi l’organisation européenne Transport et Environnement (T&E). Cette fédération d’associations estime dès lors que les gouvernements doivent mettre fin aux subventions à l’achat et aux généreuses exonérations d’impôts destinées à ces modèles, qui alimentent, selon elle, un nouveau scandale lié aux émissions.

Lors de tests en conditions réelles, les émissions de CO2 de trois des modèles les plus populaires en 2020 ont dépassé ce qui avait été annoncé, à l’instar d’autres recherches sur d’anciens véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR).