Bruxelles va acheter des terres agricoles en Brabant flamand et wallon

La Région bruxelloise mettra ces terres agricoles à disposition d’agriculteurs dans le but de favoriser les circuits courts, a précisé Alain Maron ministre bruxellois de l’Environnement.

Par Belga et la Rédaction

La région bruxelloise va acheter, « dans les mois et les années à venir », des terres agricoles dans les Brabants wallon et flamand afin de préserver la biodiversité et de favoriser une agriculture locale qui pourrait nourrir une partie de la population bruxelloise, a indiqué le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), lundi matin sur LN24.

« Favoriser les circuits courts »

« La Région mettra ces terres agricoles à disposition d’agriculteurs dans le but de favoriser les circuits courts. Les discussions sont enclenchées », a assuré le ministre sans entrer davantage dans les détails de ce projet, notamment en termes de budget.