Bodart sauve le Standard, Anderlecht chute, Charleroi au ralenti: ce qu’il faut retenir de la 13e journée en D1A (vidéos)

Un point inespéré pour le Standard

Très peu convaincant réduit à dix avant le repos, le Standard a arraché un point précieux contre Eupen (2-2) en fin de rencontre grâce à Arnaud Bodart. Mais il devra retrouver un jeu de bien meilleure qualité s’il veut rester au contact des équipes de tête. Ce samedi, le gardien des Rouches a offert au club liégeois, le partage, en poussant au fond du but de De Wolf un envoi de Fai, à l’arrivée d’un coup franc délivré par Gavory. Cette fin de match étonnante prive ainsi les Pandas d’une victoire, qu’ils auraient sans doute méritée. C’est le second partage de rang des Rouches, après celui décroché à l’Antwerp (1-1). Le Standard n’avance guère… avant la réception de Poznan en Europa League et le Clasico contre Anderlecht dimanche prochaine.