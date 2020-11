La chronique «Détours wallons»: Petite commune deviendra grande

Les pouvoirs locaux prouvent leur grande utilité durant la crise sanitaire. Comment les renforcer ? Marche et Rochefort songent à une fusion. En Hesbaye, on parle plutôt de supracommunalité.

Quel est le point commun entre les communes flamandes de Kruishoutem et Zingem ou d’Opglabeek et Meeuwen-Gruitrode ? C’est très simple : ces communes n’en sont plus, en réalité. Le nez sur les élections locales de 2018, elles ont choisi de fusionner. Mieux : elles ont opté pour un nouveau nom, Kruisem dans le premier cas et Oudsbergen dans le second. En Flandre, le nombre total de communes est ainsi passé de 308 à 300.

Et le phénomène ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin : Bart Somers (Open VLD), le ministre flamand de l’Intérieur, a dévoilé un plan qui vise à pousser les communes à s’inscrire dans la logique de la devise nationale : l’union fait la force des pouvoirs locaux. Les incitants et les budgets disponibles sont revus à la hausse, de même que le nombre de mandats d’échevins en cas de fusion volontaire.