Le Diable rouge Christian Kabasele choqué par le décès d’Anele Ngcongca: «La semaine ne pouvait pas démarrer pire que cela»

Anele est décédé dans un accident de voiture dans la province sud-africaine du KwaZulu Natal. Il venait de signer un contrat avec le club local du AmaZulu FC qui joue à Durban. Le footballeur a été éjecté du véhicule et est mort sur le coup. Sa passagère est dans un état critique à l’hôpital. « Nos pensées vont à la famille et aux amis de notre ancien joueur sud-africain » peut-on lire sur le site du KRC Genk. Anele a joué à Genk entre 2007 et 2016. L’arrière droit a revêtu le maillot des Limbourgeois lors de 279 matchs, a porté le brassard de capitaine et est devenu champion (2011) et a été vainqueur de la coupe à deux reprises (2009, 2013).

De son côté, Christian Kabasele, le défenseur de Watford et des Diables rouges, était choqué par cette annonce. « La semaine ne pouvait pas démarrer pire que cela. Repose en paix, mon ami », a écrit le Belge, qui a évolué aux côtés du joueur sud-africain à Genk entre 2014 et 2016.