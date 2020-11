Fin des travaux dans le chenal du port d'Ostende

Les travaux dans le chenal du port d'Ostende sont terminés. En conséquence, les infrastructures portuaires y seront bientôt accessibles aux navires jusqu'à 200 mètres, indique lundi le Département flamand Mobilité et Travaux publics.

Malgré la crise du coronavirus, les travaux, qui avaient débuté en mai 2019, ont été terminés avec six mois d'avance. L'approfondissement nécessaire du chenal aura lieu l'année prochaine. Le projet a coûté environ 23 millions d'euros.

Le port d'Ostende sera bientôt accessible à de grands navires de 200 mètres comme des ferries, des bateaux de croisière ou cargos.

Au cours des travaux, des vestiges de l'ancienne écluse Léopold, construite entre 1853 et 1862, ont été découverts et enlevés, tout comme une série de munitions non explosées. Ces munitions ont été évacuées par le service de déminage de l'armée SEDEE.