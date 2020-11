Procès de l’affaire Mawda: «Le policier peut avoir tiré par réflexe ou par crispation»

Très attendu, c’est par un faux départ qu’a commencé le procès de l’affaire Mawda. Dans un premier temps, Me Franck Discepoli a fait régler par la cour un problème de non-respect des distanciations sociales. Des tables et chaises ont été ajoutées pour permettre aux avocats de ne pas être écrasés les uns contre les autres. L’audience a ensuite été suspendue afin de trouver l’avocat qui allait pouvoir traduire les débats en sorani, la langue de deux des accusés et des parents de la petite Kurde de 2 ans décédée en mai 2018 à la suite du tir d’un policier en direction d’une camionnette pleine de migrants qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. L’interprète qui a officié durant toute la procédure s’est, dans un premier temps, déclaré indisponible pour le procès. Il a finalement accepté de venir après une interruption d’une heure et demie car son remplaçant ne maîtrisait pas la langue.