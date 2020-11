Prix littéraires: le Wepler 2020 récompense Grégory Le Floch

Sans attendre l’annonce, ou pas, de la prochaine réouverture des librairies en France, les prix littéraires reprennent le cours perturbé de leurs proclamations. Ce lundi, le Prix Wepler-Fondation La Poste (lié à la librairie des Abbesses) a donc donné les résultats des délibérations de son jury tournant, constitué de libraires, d’un postier, d’une critique littéraire et de « fins lecteurs et lectrices » (dont une détenue du centre pénitentiaire de Rennes).

Grégory Le Floch, pour De parcourir le monde et d’y rôder, reçoit le prix Wepler. Le narrateur de son roman commence, bêtement (si on peut le dire ainsi), par ramasser quelque chose sur le trottoir où il marche. Il n’a évidemment pas conscience de perturber l’organisation de la société. Et pourtant… Une première note interrompt avec impertinence un récit qui commence à peine et qui n’a pas fini de surprendre, y compris par l’introduction, ici ou là, d’illustrations renforçant la dérive en cours.