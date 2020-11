Standard: le parquet de l’UB propose trois matches de suspension pour Eden Shamir, exclu face à Eupen (vidéos)

Le parquet de l’Union belge de football a proposé lundi trois matches de suspension à l’encontre d’Eden Shamir, le joueur du Standard, exclu samedi, dans le duel face à Eupen(2-2), a communiqué l’Union belge.

Shamir avait reçu un carton rouge après un tacle en retard sur Schouterden à la 41e minute de jeu lors de ce match comptant pour la 13e journée de championnat. L’arbitre de la rencontre a d’abord sorti la jaune, la 2e à l’encontre du milieu de terrain, mais a finalement décidé de lui attribuer un rouge direct après intervention du VAR.

Le joueur risque donc trois matches de suspension (deux effectifs et un avec sursis) assortie d’une amende de 2000 €, et 500 € avec sursis. Il pourrait alors manquer le déplacement à Anderlecht (29/11), la réception de Malines (06/12) et le déplacement à La Gantoise (13/12). Reste à savoir si le Standard acceptera la proposition ou fera appel.