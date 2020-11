Coronavirus: Tottenham a enregistré une perte de 70 millions d’euros

Tottenham Hotspur a subi une perte de 63,9 millions de livres sterling, environ 71,7 millions d’euros, lors du dernier exercice financier. Jouer dans des stades vides, en raison du coronavirus, est la principale cause du résultat négatif.

Les recettes du club londonien, où évolue Toby Alderweireld, ont atteint fin juin 402,4 millions de livres sterling, contre 460,7 millions l’année passée. Les revenus en provenance des télévisions et des médias ont chuté de 149,9 millions à 95,2 millions de livres sterling cette année. La dette nette de Tottenham est passée de 534,3 millions de livres à 604,6 millions de livres.

« Nous sommes actuellement en plein milieu d’une des périodes les plus difficiles jamais vécues », a expliqué le président Daniel Levy. « L’impact de la pandémie sur nos revenus est matériel et n’aurait pas pu survenir à un pire moment, alors que nous venons d’achever la construction d’un stade de 1,2 milliard de livres sterling qui est financé par les ressources du club et la dette à long terme. »

Levy a également déclaré que la perte peut grimper à 150 millions de livres sterling la saison prochaine, si les stades restent vides toute la saison.