Ligue des champions: que manque-t-il encore à Haaland pour devenir un géant d’Europe?

Parce qu’à 20 ans seulement, il n’est déjà plus un espoir, mais un joueur qui fait régulièrement la différence. Et parce qu’il a encore une bonne marge de progression, selon ses formateurs et les experts.

Samedi matin, ce Norvégien surdoué a reçu le prix « Golden Boy » du quotidien sportif italien Tuttosport, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Quelques heures plus tard, il devenait le plus jeune auteur d’un quadruplé en Bundesliga, contre le Hertha Berlin (5-2).

Totalement inconnu en septembre 2019, lorsqu’il débute la saison de championnat autrichien avec le RB Salzbourg, Erling Braut Haaland explose aux yeux du monde grâce à la Ligue des champions : huit buts en phase de poule, et un triplé d’anthologie à tout juste 19 ans contre Genk.