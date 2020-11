Quel est le bilan de l’année 2020 ? Globalement : plutôt étonnamment positif.

En ce qui concerne notre département « immobilier neuf » , l’année 2020 avait très bien commencé. En effet, de nombreuses ventes ont été réalisées en ce début d’année et plusieurs projets ont vu le jour en région Bruxelloise. Cependant, à partir de la mi-mars, le confinement a débuté. Les visites ont donc été totalement stoppées et les ventes interrompues.

À la sortie de ce premier confinement, il y a eu un regain d’intérêt particulièrement important pour les ventes de biens neufs et ce, dans la majorité des agences immobilières. Cette effervescence a légèrement fléchi durant la période estivale avant de reprendre de plus belle dès la rentrée. En septembre, nous avons effectivement pu lancer la commercialisation de nombreux projets neufs. Depuis la fin du mois d’octobre, l’activité de nos trois départements est à nouveau fortement ralentie et ce probablement jusqu’à mi-decembre au minimum.

Concernant l’immobilier résidentiel ou autrement dit les biens existants, le parcours a été relativement similaire. À la suite de cette période de confinement, le marché a également été extrêmement dynamique. L’impossibilité de faire des visites durant un trimestre a été largement compensée dès la reprise de l’activité immobilière. Il est également important de noter que nous avons réalisé des ventes dont les prix se situaient au-dessus des prix demandés par les propriétaires.