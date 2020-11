Christophe Pauly est un excellent professionnel et un très bon entrepreneur. Il a son propre style et produit une cuisine très fine et équilibrée », affirme d’emblée Marc Declerck, l’administrateur délégué de Gault&Millau. Déjà étoilé au guide Michelin, le chef est un adepte des produits locaux et de la mer, et sait comment les sublimer. « Ce qui nous a également marqués, c’est l’association entre les vins et les plats dans son menu qui est délicieuse », continue Marc Declerck.