Tanguy Roosen explique pourquoi la Foire du livre quittera Tour &Taxis

Tanguy Roosen n’est pas un nouveau venu ni à la Foire du livre, dont il est administrateur depuis 2009, ni dans le milieu littéraire, puisqu’il est directeur juridique en Belgique de la SACD (la Société des auteurs et autrices de spectacle vivant, fiction audiovisuelle, radio et web) et de la Scam (la société des auteurs et autrices de littérature et de documentaires). A 56 ans, le nouveau président du conseil d’administration de la Foire du livre de Bruxelles, où il succède à Hervé Gérard, n’a donc pas besoin de temps d’adaptation. D’ailleurs, il ne pourrait pas se le permettre : les défis sont grands à relever pour un événement qui ne pourra pas se tenir en 2021 de la même façon qu’en 2020. Il est déjà décidé que la Foire ne sera pas hébergée par Tour & Taxis, comme d’habitude : la Foire va investir la ville. Comment exactement ? C’est précisément ce que Tanguy Roosen doit organiser avec la nouvelle commissaire générale Marie Noble.