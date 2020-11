100 ha achetés par Terre-en-Vue et un souhait fort d’aller plus loin

Durant la première vague de la crise sanitaire, les consommateurs se sont plus tournés vers les fermes et leurs magasins en circuit court. « Les agriculteurs ont joué un rôle essentiel : nous nourrir », clame Terre-en-Vue. « Or, leur avenir est en sursis. Ces hommes et ces femmes qui produisent localement, dans le respect de la nature et du vivant, n’ont plus accès à la terre, devenue trop chère. »

La coopérative relance donc un plan de communication visant à faire connaître ses objectifs, la problématique de l’accès à la terre agricole, la nécessité de sauvegarder les terres nourricières et de soutenir les agriculteurs qui les cultivent avec respect.