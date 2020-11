L’Allemagne au chevet des patients liégeois

Les images avaient tourné largement dans les médias, celles de ces patients covid-19 transférés par hélicoptère de Liège vers des hôpitaux allemands. La France y a aussi joué un rôle, nous explique Pierre Gillet directeur médical CHU liège, puisque Grenoble a prêté l’hélicoptère.

« Celui de Bra-sur-Lienne devait rester disponible pour les urgences hors-covid », explique-t-il. Au total, 26 patients ont été transférés vers des hôpitaux allemands, selon ses chiffres que corroborent ceux de l’ambassadeur d’Allemagne en Belgique, Martin Kotthaus. « S’il n’y a plus de lit disponible en Belgique, les Belges appellent l’hôpital universitaire de Münster, chargé de coordonner. Lui-même regarde où il y a encore des capacités puis rappelle les Belges pour leur dire où ils peuvent transférer des patients. C’est un mécanisme rapide et facile », explique l’ambassadeur. Qui, vendredi, affirmait que cela faisait plus d’une semaine que l’Allemagne n’avait pas eu à accueillir des patients belges.