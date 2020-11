Alors qu’en France, en Allemagne et en Belgique, l’horeca et les commerces non essentiels sont fermés depuis 2-3 semaines, le Luxembourg était resté une île de détente au milieu de ses voisins, l’horesca et les commerces fonctionnant normalement. Les frontaliers, voire des clients venus de plus loin, ne se sont pas privés ces derniers temps pour en profiter un minimum, pour un repas voire une escapade de week-end…