Affaire Mawda: «Les policiers ont voulu cacher qu’elle était morte par balle»

Pour l’avocate de la famille, le comportement de la police la nuit où la petite Mawda est morte était inhumain, dégradant et raciste.

Me Selma Benkhelifa, avocate des parents de la petite Mawda, a plaidé devant le tribunal correctionnel du Hainaut division de Mons, lundi après-midi. Elle a notamment déclaré que les policiers ont voulu cacher que Mawda était morte par balle et elle a qualifié leur comportement cette nuit-là d’inhumain, dégradant et raciste.

L’avocate a raconté l’histoire de cette petite fille tuée d’une balle dans la tête, lors de la course-poursuite qui s’est déroulée sur l’autoroute E42, la nuit du 16 au 17 mai 2018.