Coup de tonnerre à Anderlecht: Alexandre Van Damme a vendu ses parts à Michael Verschueren

C’est un mouvement qui s’est déroulé en toute discrétion: Alexandre Van Damme, milliardaire belge vivant en Suisse et qui a fait fortune via InBev, a vendu les parts qu’il détenait au Sporting d’Anderlecht. C’est à Michael Verschueren, l’ancien directeur sportif du club, que l’homme d’affaires a cédé les 5% qu’il détenait depuis le rachat du Sporting par Marc Coucke en 2017. Déjà propriétaire de 5%, Michael Verschueren a également racheté les parts de Jo Van Biesbroeck, homme de confiance d’Alexandre Van Damme. Au total, Verschueren détient désormais 11% des parts du RSCA et devient l’actionnaire minoritaire le plus influent. Une procédure qui n’a pas nécessité l’aval des actionnaires majoritaires puisqu’il a été fait entre actionnaires minoritaires du RSCA.