La Commission européenne annule un appel d'offres catering: 400 emplois menacés (2)

La Commission européenne a annoncé son intention de suspendre son activité de restauration, indique lundi L'Echo. Deux sociétés s'occupaient encore du catering: Ciano et Compass. Leur contrat arrivait à terme, mais elles étaient toujours en lice dans le processus d'appel d'offres pour un nouveau contrat. Un appel d'offres modifié en cours d'année par la Commission, qui a finalement décidé de l'annuler, invoquant la force majeure. Quatre cents emplois sont désormais menacés au sein des deux entreprises, les syndicats FGTB et CSC dénoncent un "véritable scandale" et un exemple désastreux donné par la Commission.